تشكيل فرنسا المتوقع ضد البرتغال في يورو 2020 والقناة الناقلة

يواجه اليوم الأربعاء منتخب فرنسا امام نظيره منتخب البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة فرنسا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد.

خط الوسط: بوجبا، رابيوت، توليسو.

خط الهجوم: جريزمان، مبابي، كريم بنزيما.



