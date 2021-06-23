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الصرف الصحي يحاصر مناطق مدينة السادات بالمنوفية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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حاصرت مياه الصرف الصحى شوارع مدينة السادات، رغم الشكاوى العديدة والمتكررة من أهالى المدينة بشأن طفح مياه الصرف الصحى، من البلاعات الرئيسية بشوارع المدينة وكسر المواسير العمومية نتيجة الإهمال اثناء عمل إصلاحات للطريق أو غيره.

ورغم قيام الجهات المعنية باستجابة فى بعض الأحيان وإصلاح الشكاوى، التى تقدم بها سكان المدينة بشأن السابق ذكرة الا ان الامر فى ازدياد تدريجى،والاهالى فى حالة عارمة من الاستياء والغضب بسبب انتشار ومحاصرة مياه الصرف الصحى لمجاورات وشوارع المدينة.


حيث اشتكى أهالى المنطقة الاولي والثانيه وسوزان وغيرها من المناطق،من الطفح المتكرر لبلوعات الصرف الصحى التى تتوسط الطريق وما تسببه مياه الصرف،من ازمة فى مرور السيارات والروائح الكريهة الصادرة عنها بالإضافة إلى عواقبها من أوبئة وأمراض.

كما استغاث سكان المنطقة الثامنه والسابعه من ما تسبب فيه كسر ماسورة الصرف الصحى، أثناء قيام اللودر بإصلاح الطريق وردم البلاعة العمومية على علتها وغرق الطريق بشارع الصمدي المتصل بشارع ابوبكر وتمركز المياة.

دون أن يتحرك ساكن للمسؤولين وذلك رغم تقديم العديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى خوفا من الكارثة الوشيكة الكائنة فى قرب مياه الصرف،من كابل الكهرباء الملقى بجوار المياه الراكدة وذلك بخلاف الروائح الكريهة الصادرة عنه.

وترددت تساؤلات الأهالى المشحونة بالغضب عن أسباب التقصير والإهمال، مشددين على ضرورة حل الأزمة سريعآ من قبل الجهات المعنية معبرين “ارواحنا وأرواح أولادنا مش لعبة.

فضلًا عن استيائهم الشديد قائلين“.السادات بقت زي الريف بالضبط.،الزبالة في الرابعة السكنية وابني بيتك والمجاري طافحة في المنطقة الثانية والأولى وبعض شوارع ال25. ده غير المياه اللي قاطعة معظم اليوم. حرام اللي بيحصل ده. السادات ما بقتش مدينة خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول مش بيقوم بدوره ولا بيحلل مرتبه. الله لا يبارك لكل فاسد.
الصرف الصحي يحاصر مناطق مدينة السادات بالمنوفية
الصرف الصحي يحاصر مناطق مدينة السادات بالمنوفية
الصرف الصحي يحاصر مناطق مدينة السادات بالمنوفية
الصرف الصحي يحاصر مناطق مدينة السادات بالمنوفية

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