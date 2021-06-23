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وليد العجمي يدعم هجوم منتخب مصر 2003 في البطولة العربية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
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قرر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد عام 2003، ضم وليد العجمي لاعب نادي تليفونات بني سويف، إلى صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، لتدعيم خط الهجوم في البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى السادس من يونيو المقبل.

وتعرض هجوم مصر لصدمة كبيرة بعد إصابة صلاح باشا لاعب المنتخب ونادي اودينيزي الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن كسر في الترقوة، وخضع لعلمية جراحية وقرر على إثرها الجهاز الفني استبعاده.

وقال مصدر داخل المنتخب إن محمود جابر قرر استدعاء مهاجم نادي تليفونات بني سويف، والذي ظهر بشكل مميز في المعسكرات التي انضم فيها لمنتخب مصر خلال الفترات الماضية، مشددا على أن اللاعب تواجد في معسكر المنتخب اليوم، الثلاثاء.

منتخب مصر 2003، يلتقي الجزائر في الرابعة عصر غد الأربعاء، في الحولة الثانية من البطولة العربية التي تقام في مصر وتنتهي في السويد من شهر يونيو المقبل، وهي المباراة التي يحتاج فيها الفراعنة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي، بعد الفوز على النيجر في المباراة الأولى بهدفين.

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