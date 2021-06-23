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لهذا السبب..نبيلة عبيد توجه الشكر لحاكم دبي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نبيلة عبيد صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة :"شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابعت نبيلة عبيد قائلة:"وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعباً".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد الدرامية مسلسل" سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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