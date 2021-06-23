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المؤبد لـ 4 أشخاص سرقوا ماشية من داخل مزرعة بالشرقية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 4 متهمين بسرقة 6 رؤس ماشية وهاتف محمول بالسجن المؤبد لكل منهم.

صدرالحكم برئاسة المستشار سلامه سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوى ومدحت سالم محمد ونبيل شكري وسكرتارية محمد إبراهيم ونبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم ۲۸۷۹ لسنت ۲۰۲۱ جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 847 لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط كل من ""محمد. أ. أ. ع " ۳۵سنة جزار مقيم بمدينة الزقازيق و"محمد. ع. إ " بائع خضروات مقيم قرية الطيبة مركز الزقازيق و"محمد. ر. م " ۳۵سنة سائق مقيم قرية الطيبة مركز الزقازيق و"السيد. ف. م. ع " عامل زراعي مقيم قرية الطيبة مركز الزقازيق لانهم في يوم ۲۰۲۱۱۱۸ قاموا بسرقة عدد من رؤوس الماشية والمملوكه لـ " سماح. م.أ. ح " بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء واقتحموا مزرعة السيدة واشتهروا اسلحتهم البيضاء في وجه المجنى عليه "الأدهم. ع. ع " وقاموا بتقييده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء علي المسروقات.

وأفاد المجني عليه "السيد. ف. م. ع " بأنه وحال عمله بالمرزعه المملوكة للسيدة "سماح" فوجئ بقيام بالمتهمين بإقتحام الغرفه محل تواجده وأشهروا في وجه أسلحة بيضاء وقاموا بتقييده وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه عدد سته رؤوس ماشية من داخل المزرعة وهاتف محمول كرها عنه ولاذوا بالفرار.

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