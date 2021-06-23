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اعرف تفاصيل حالة الطقس في البحرين اليوم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 23-6-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا ورطباً مع تشكل ضباب متقطع في بعض المناطق في البداية.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10عقد ولكنها شمالية شرقية وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا بعد الظهيرة.

وحذرت إدارة الارصاد من تدني الرؤية الأفقية.

ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين ويرتفع من 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر خلال النهار.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.

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