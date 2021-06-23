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الأرصاد توجه نصائح للطلاب للتعامل مع الطقس الحار (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مازالت حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة سنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجة لدرجتين؛ ليصبح الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الشمالية.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه بداية من يوم الجمعة سوف تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي المعتاد عليه في فصل الصيف كل عام، والذي يجلب كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، مما يتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة أكثر.

ووجهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للطلاب المتجهين للامتحانات والأشخاص المتجهين لعملهم بالابتعاد تمامًا عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، أو ارتداء شمسية أو كاب مع ارتداء الملابس القطنية، مع تناول المياه بكثرة على مدار اليوم لتجنب الشعور بالعطش والاجهاد الحراري.

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