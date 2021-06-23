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"إحلال السيارات" تكشف مفاجأة لأصحاب التوك توك المرخص (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن هذه المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي، ومازال العمل فيها ساريا؛ وذلك لإحلال السيارات الملاكي والتاكسي، موضحًا: "نحن بصدد إحلال سيارات الميكروباص في شهر يوليو القادم".

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي كلف بتوسيع مشاركة المواطنين في هذه المبادرة وتم الإعلان عن مشاركة "التوك توك" ولكن جرى التوجيه بتقنين وضع "التوك توك" أي أن يكون له بيانات معتمدة في الجهات المعتمدة مثل المرور والمحافظة وسيحمل لوحات معدنية نظرا لما يعانيه الشارع المصري من التكاتك غير المرخصة".

وتابع المتحدث الرسمي مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن هناك أكثر من ميزة يستفيد منها المشاركون في المبادرة منها الحصول على تخفيضات في أسعر المركبات التي تشارك في إنتاجها الشركات المصرية عن نظيرها الموجود في السوق الخارجي، كما يوفر الجهاز المصرفي للدولة عائدا ثابتا على قرض بثمن السيارة الجديدة بنسبة 3% ولا تكون مركبة أو متزايدة، لافتًا إلى أن المستفيد يحصل على وثيقتي تأمين أحدهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى على حياة قائد المركبة وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%.

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