كم مدة فصل الصيف؟.. البحوث الفلكية توضح

كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن المدة التي يستغرقها فصل الصيف، وموعد بدء فصل الخريف رسميا.





كم مدة فصل الصيف؟

وأكدت البحوث الفلكية، أن فصل الصيف يستمر لمدة 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، وبدء الانقلاب الصيفي الاثنين 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى لهذا العام، حيث شهد هذا اليوم أطول نهار في عام 2021.





موعد فصل الخريف

وأوضحت الحسابات الفلكية أن فصل الخريف يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.





سبب حدوث الفصول الأربعة