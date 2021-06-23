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كم مدة فصل الصيف؟.. البحوث الفلكية توضح

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
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كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن المدة التي يستغرقها فصل الصيف، وموعد بدء فصل الخريف رسميا.

كم مدة فصل الصيف؟
وأكدت البحوث الفلكية، أن فصل الصيف يستمر لمدة 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، وبدء الانقلاب الصيفي الاثنين 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى لهذا العام، حيث شهد هذا اليوم أطول نهار في عام 2021.

موعد فصل الخريف
وأوضحت الحسابات الفلكية أن فصل الخريف يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

سبب حدوث الفصول الأربعة
يرجع ذلك إلى أن الشمس تتحرك في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، وأنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

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