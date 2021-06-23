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البحوث الفلكية يكشف سبب تسمية ظاهرة "قمر الفراولة" بهذا الاسم (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن سبب تسمية ظاهرة قمر "الفراولة" العملاق الذي يضيء الأرض غدًا بهذا الاسم، موضحًا أن القبائل الهندية وقدماء المصريين كانوا يسموا القمر وفقًا لوقت ظهوره.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه أطلق اسم قمر "الفراولة" على هذه الظاهرة؛ لكونه يتزامن ظهور الفراولة مع ظهور القمر بشهر يونيو بشمال أمريكا، منوهًا بأنه قمر عملاق يزيد حوالي 14% عن أي قمر أخر وقت اكتمال البدر ويزيد لمعانه بنسبة حوالي 30%، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تجذب أنظار عشاق القمر.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظهور العديد من الظواهر الفلكية خلال الفترة الماضية ليس جديد، ويحدث منذ بدء الخليقة ولكن الفارق في توجيه أنظار الإعلام لها والنشاط الإعلامي المكثف حولها.

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