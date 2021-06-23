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التعليم تعلن إتاحة امتحانات المواد العلمية للثانوية العامة بلغة الدراسة والعربية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستعقد امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة وأيضًا باللغة العربية لمن يرغب في التعريب، لجميع طلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس الفرنسية، المذاكرة فى مختلف المواد، مثل الجبر والأحياء والكيمياء والفيزياء والتفاضل والتكامل والهندسة الفراغية وغيرها، باللغة الفرنسية، من خلال منصة نجوى ليمتد من خلال منصَّة إدارة التعلُّم LMS على موقع بنك المعرفة المصرى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 1072021، وتستمر حتى الإثنين 282021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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