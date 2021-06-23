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ننشر درجات الحرارة بمحافظات مصر حتى الاثنين المقبل

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقع حدوثها بداية من الأربعاء 23 يونيو 2021 إلى الإثنين 28 يونيو 2021.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  .

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

أما درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل بمحافظات مصر إليكم البيان التالي:

- الأربعاء 23 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 36 درجة
السواحل الشمالية 30 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة

- الخميس 24 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 36 درجة
السواحل الشمالية 30 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة

- الجمعة 25 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة

- السبت 26 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة

- الأحد 27 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 33 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة

- الإثنين 28 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 33 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة

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