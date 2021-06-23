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وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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إستقبل  محمود توفيق، وزير الداخلية، وفدًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وذلك فى إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون.

ورحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون المستمر من منطلق إستراتيجية الوزارة الثابتة نحو التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مستهدفات السياسة الأمنية المعاصرة.
وإستعرض السيد الوزير جانبًا من الإستراتيجية الأمنية، والتى تتسم بأنها محددة الرؤى مكتملة الأهداف للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، من خلال تحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى، فضلًا عن المواجهة الحاسمة للجريمة بمختلف أشكالها وأنماطها وتوجية الحملات الأمنية بصفة مستمرة لإستهداف البؤر الإجرامية، وسرعة ضبط العناصر الإجرامية، إعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة، إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل داخل كافة القطاعات الأمنية.

كما أكد أن ما يقدمه رجال الشرطة الساهرون على أمن الوطن من عطاء مخلص ومتواصل، يعكس إيمانهم برسالتهم السامية فى الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره، معربًا عن ثقته فى إدراك رجال الشرطة لحجم المسئولية تجاه الوطن وقدراتهم على مواجهة كافة التحديات، وأنهم يبذلون فى سبيل ذلك جهود وتضحيات غالية.

وأعرب وزير الداخلية عن تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتواصل مع المؤسسة التشريعية، بما يلبى طموحات الشعب المصرى فى جنى ثمار التنمية والإزدهار.

وأكد أعضاء اللجنة حرصهم على دعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة، بما يعزز الجهود والتضحيات المخلصة التى يبذلها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن والتى هى محل تقدير من الشعب المصرى، معربين عن تطلعهم لإستمرار تبادل الرؤى بين الجانبين، بما ينعكس على مصلحة خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب

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