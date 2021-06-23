المستشار تركي آل الشيخ يسدل الستار على أزمة الإضاءة بملعب نادي الهلال

زف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالممكلة العربية السعودية والرئيس الفخري لنادي الهلال، بشرى سارة للجماهير باسداله الستار على أزمة الإضاءة وذلك بتوقيع العقود مع الشركة الإسبانية المُكلفة بالعمل ومن المفترض أن تبدء التنفيذ قبل انطلاق مسابقة أبطال إفريقيا.





وتكفل المستشار تركي آل الشيخ، بتكلفة المشروع والتي تبلغ قيمته مليون ومائة ألف دولار.





وبهذا أنهى المستشار تركي آل الشيخ معاناة جماهير ولاعبي نادي الهلال التي استمرت سنوات عديدة، كما وعد المناصرين باستمرار المفاجآت الضخمة في عديد الملفات.