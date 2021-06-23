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ضبط كمية من المواد المخدرة وعملات أجنبية مقلدة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول - مبلغ مالى – مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين").

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعملات المقلدة بقصد ترويجها، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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