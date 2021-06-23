ضبط كمية من المواد المخدرة وعملات أجنبية مقلدة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول - مبلغ مالى – مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين").



بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعملات المقلدة بقصد ترويجها، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



