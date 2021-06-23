Advertisements

الزراعة تعلن استيراد كمية من اللحوم والعجول والأغنام استعدادًا لعيد الأضحى

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزير كلف اللجنة الاستيرادية بدراسة الوضع الراهن بالنسبة لرؤوس المواشي المتوفرة في السوق، ودراسة الإنتاجية والفجوة والمطلوب منها لسد الاحتياج، وعمل توازن في الأسواق في الكميات المتوفرة أو الأسعار استعدادًا لعيد الأضحى.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة وافقت على استيراد 52 ألف و500 رأس عجل بقري للذبيح الفوري من السودان و44 ألف من دول الاتحاد ودول أخرى للتسمين والتربية، و70 ألف رأس من الأغنام منها 25 ألف فقط من السودان، و45 ألف من دول أخرى، و7 آلاف رأس من ماعز البور المتخصص في إنتاج اللحوم والألبان، و7 آلاف طن من مصنعات اللحوم.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الاستيراد يتم طبقًا لكافة الاشتراطات المحجرية والبيطرية والصحية، سواء بدول المنشأ أو محاجر مصر، مشيرًا إلى أن اللحوم المبردة أو المجمدة يتم استيرادها في صورة لحوم.

أخبار تهمك

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ أقل من ساعة

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ نصف ساعة

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

07:59 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى