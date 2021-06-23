الزراعة تعلن استيراد كمية من اللحوم والعجول والأغنام استعدادًا لعيد الأضحى

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزير كلف اللجنة الاستيرادية بدراسة الوضع الراهن بالنسبة لرؤوس المواشي المتوفرة في السوق، ودراسة الإنتاجية والفجوة والمطلوب منها لسد الاحتياج، وعمل توازن في الأسواق في الكميات المتوفرة أو الأسعار استعدادًا لعيد الأضحى.



وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة وافقت على استيراد 52 ألف و500 رأس عجل بقري للذبيح الفوري من السودان و44 ألف من دول الاتحاد ودول أخرى للتسمين والتربية، و70 ألف رأس من الأغنام منها 25 ألف فقط من السودان، و45 ألف من دول أخرى، و7 آلاف رأس من ماعز البور المتخصص في إنتاج اللحوم والألبان، و7 آلاف طن من مصنعات اللحوم.



وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الاستيراد يتم طبقًا لكافة الاشتراطات المحجرية والبيطرية والصحية، سواء بدول المنشأ أو محاجر مصر، مشيرًا إلى أن اللحوم المبردة أو المجمدة يتم استيرادها في صورة لحوم.

