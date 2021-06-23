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محافظ الجيزة ينقل 657 عضو هيئة تدريس إلى التخصصات والمواد الأخرى

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بنقل 657 عضو من أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل الى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات النقل طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة نقل 586 معلم بالتعليم العام و 71 معلم بالتعليم الفنى من أعضاء هيئة التعليم المشار اليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.

كما ضم قرار محافظ الجيزة نقل معلمى التدريبات المهنية بالتعليم الفنى الصناعى من جملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال يصلح للتدريس بالتعليم الفنى الصناعى أثناء الخدمة إلى معلمى المواد ( العملية / العلمية ) معا مع الإحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها .

ومن جانبه أكد المحافظ إن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والأهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

مشيراً أن قرارات النقل جاءت وفقا للقرار الوزارى للسيد وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل .

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