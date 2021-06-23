الأحوال المدنية تواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية ميت أبو الكوم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.



كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



