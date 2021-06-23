Advertisements

القوى العاملة تصرف 2.8 مليون جنيه رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بقنا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 962 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم أثنان من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3496 شابًا، فضلا عن استخراج 521 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 2 مليون و784 ألف جنيه، لـ 5393 عاملًا، وصرف 53 ألفًا و531 جنيه للرعاية الصحية لـ 451 عامل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و837 ألفًا و531 جنيها لـ 5844 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 397 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 18 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 13 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 123 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

أخبار تهمك

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ أقل من ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

07:59 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى