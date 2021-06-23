محمد رمضان يُقبل يد نبيلة عبيد ويُعلق:"نجمتي المفضلة" (صور)





أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بلقاء الفنانة نبيلة عبيد، أثناء تواجده في دبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد رمضان صورتين جديدتين له برفقة الفنانة نبيلة عبيد، وظهر في إحداهما وهو يقبل يدها، وعلق عليهم قائلاً :" أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".



وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة "ثابت" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والكليب من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان.