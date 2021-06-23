ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بحيازة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.



عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات النارية - 6 خزينة آلية - 4 لفافات من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







