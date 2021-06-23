Advertisements

ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بحيازة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته   (3 بنادق آلية -  عدد من الطلقات النارية - 6 خزينة آلية -  4 لفافات من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ نصف ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

07:59 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى