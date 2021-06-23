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موعد مباراة ويلز ضد الدنمارك في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة منتخب الدنمارك المقبلة في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".

وحسم منتخب الدنمارك صعوده بشكل رسمي لدور الستة عشر من بطولة يورو ٢٠٢٠ عقب الفوز أمس الإثنين على نظيره روسيا برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد ٣ نقاط ليحسم صعوده لدور الستة عشر.

ويستعد منتخب الدنمارك لمواجهة نظيره ويلز يوم السبت المقبل ٢٦ يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو.

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