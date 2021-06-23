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مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق باكستان

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:57 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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وقع انفجار، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة لاهور بشرق باكستان، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين.

 

وقالت السلطات الباكستانية، إنها لا تعرف بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع بحي سكني ناتجا عن قنبلة.

 

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار: "المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط".

 

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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