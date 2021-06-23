القوى العاملة: بحث الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

بحثت وزارة القوى العاملة مع المنظمة الدولية للهجرة الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تطوير مهارات الشباب والتدريب وفق أحدث النظم العالمية وتوفير فرص عمل لهم.



اتفق الطرفان على خارطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل المشروعات القائمة فيما بين الوزارة والمنظمة، خاصة فيما يخص مشروع مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع شركة مايكروسوفت، ومشروع شباب المتوسط، ومشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال إفريقيا، ومشروع الحوكمة وتنقل العمالة والحوار المشترك.



في مستهل الاجتماع، رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بوفد المنظمة الدولية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة، من خلال المشروعات المشتركة فيما بين الجانبين بقطاعات عمل الوزارة في مختلف المجالات.



بدوره، أكد مدير المشروعات بالمنظمة، ديان ميتشفسكي، استمرار التواصل مع الوزارة باعتبارها أهم الشركاء لدى المنظمة، لافتا إلي أن تنقل العمالة من أهم الأنشطة التى توليها المنظمة بالإهتمام في عدد كبير من دول العالم، ضاربا مثلا لما يحدث في دولة ألمانيا التي تعاني على مدار السنة الثانية على التوالى من نقص في عدد السكان، وحاجتها إلى استقدام عمالة من الخارج.



واستعراض الجهود المبذولة من قبل الجانبين فيما يخص المشروع المشترك مع شركة مايكروسوفت فيما يتعلق بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لافتا إلي أنه تم عقد تقييمات لـ 24 مرشحًا، واختيار 15 منهم ليتم تدريبهم في إطار المشروع بدءًا من الأسبوع المقبل.



أما عن مشروع شباب المتوسط، والذى يسعى لتوفير فرص عمل للشباب المتدربين عند عودتهم إلى أرض الوطن من التدريب، فقد رشحت الوزارة 8 متدربين محتملين في قطاع السياحة، وتم اختيار متدرب منهم لديه الاشتراطات اللازمة للتدريب المتاح في دولة إيطاليا، كما تم ترشيح 12 مهندسًا في مجالي تكنولوجيا المعلومات من قبل جامعة النيل، وتعهدت الجامعة بتوفير فرص عمل لهم جميعًا.



واقترحت آمال عبد الموجود، عمل حملات توعية إعلامية بفيديوهات قصيرة ورسوم متحركة، تستهدف توعية المواطنين بطريقة سهلة تصل إلى كافة طبقات المجتمع، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال أفريقيا.



كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر خاص بتنقل العمالة خلال شهر يوليو المقبل، في إطار مشروع THAMM المشترك فيما بين الوزارة الاهتمام بمشروعات الحوكمة والتوظيف الأخلاقى، ونظم الاعتراف بالمهارات، والهجرة والتنمية.



حضر الاجتماع من الوزارة، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وياسمين ممدوح مدير عام الإدارة، ومحمد فؤاد، وسمر شوقي، وهاجر علاء باحثين بإدارة العلاقات الدولية، وعبير فؤاد مدير الإدارة العامة للتشغيل، وعلا أحمد باحث بالإدارة.



ومن جانب المنظمة الدولية للهجرة، مروة مصطفي مسئول بوحدة تنقل العمالة، ونهال عقل المنسق العام لمشروع نهج شمولي، ومنيرة كمال مساعد برامج بوحدة تنقل العمالة، وعلياء مهدى مساعد برامج.

