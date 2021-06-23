بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

حسم مسئولو الأهلي أولى صفقات الفريق الصيفية، بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير فريق النجوم والمعار لإنبي لنهاية الموسم الحالي.





ويخطط الأهلي للتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الأولمبي، على أن يكون ثاني الصفقات الصيفية.





ورغم تصريحات بعض مسئولي بيراميدز، بعدم وجود نية للإستغناء عن إبراهيم عادل خلال الميركاتو المقبل، إلا أن هناك انفراجة في الصفقة خلال الساعات الماضية، وقد تشهد الفترة القادمة تحرك جديد من إدارة الاهلي لإنهاء الصفقة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.



