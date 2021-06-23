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تعرف على نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية الثروة الزراعية

الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية: ضبط (عدد"4"مصانع "بدون ترخيص - مرخص") بمضبوطات بلغت (38،459 طن و3384 عبوة أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.. بنطاق مديرية أمن المنوفية.

فى مجال حماية البيئة

الصحة العامة: ضبط (عدد "2"مصنع ومخزن"بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية).. بمضبوطات بلغت (15 طن كرتون – 10000 عبوة أدوية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر).. بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.. بنطاق مديرية أمن المنوفية.

المواد الغذائية: ضبط (عدد "1"مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية).. بمضبوطات بلغت (59 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة).. بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديرية أمن المنوفية.

التفتيش البيئى: ضبط (عدد "12" منشأة صناعية "بدون ترخيص"(عدم وجود"رخصة مزاولة النشاط – وجود شهادات صحية – إرتداء العاملين مهمات الوقاية – توفير وسائل الحماية المدنية – سجل بيئى" – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة – إنبعاث غبار وأتربة كثيفة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن الدقهلية.

الضوضاء: ضبط (1) قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (34) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.

فى مجال الملاحة الداخلية

ضبط عدد (13) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية..بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية

ضبط عدد (80) قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية.. بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديرية أمن الدقهلية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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