جامعة الفيوم: تكرم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مهرجان العروض الرياضية

كرم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية بنين، والمركز الثالث بنات في أول مشاركة قمية لفريق الكلية، وذلك بمهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة، والذي أقيم بجامعة الإسكندرية بمشاركة ١٢ جامعة مصرية، في الفترة من الثاني وحتى الرابع من يونيه ٢٠٢١، بحضور الدكتور حمدي نور عميد كلية التربية، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين، وذلك صباح اليوم الأربعاء ٢٣ يونيه ٢٠٢١ بالحرم الجامعي.



وقام رئيس الجامعة بتسلم كأس المركزين الثاني والثالث للطلاب والطالبات الفائزين والبالغ عددهم ٥٠ طالبًا وطالبة، كما أشاد سيادته بالمستوى المتميز لطلاب الكلية على كافة المستويات العلمية والأخلاقية والرياضية، ووعد بتقديم الدعم الكامل لإدارة الكلية لتحقيق نجاحات كبيرة مستقبلا.



ومن جانبه أكد الدكتور حمدي نور عميد كلية التربية أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وتأهيلهم على كافة المستويات، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين والأساتذة المشرفين عليهم.



وأضاف سيادته أن الإنجاز الذي تحقق جاء في ظروف صعبة، وخلال فترة إعداد قصيرة، لكن إرادة الطلاب كانت كبيرة في تحقيق الفوز.