ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات.



هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (840٫000– ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



