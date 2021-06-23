ننشر جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية







وتضمن جدول تظلمات الشهادى الإعدادية بالقليوبية، تلقى التظلمات لإدارة بنها التعليمية الأحد 27 يونيو، وإدارتي طوخ وقها الإثنين 28 يونيو، وإدارة شرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29 يونيو، وإدارة غرب شبرا الخيمة 30 يونيو، وإدارتي القناطر الخيرية وقليوب 1 يوليو، وإدارتي الخصوص والعبور 4 يوليو، وإدارتي شبين القناطر وكفر شكر 5 يوليو، وإدارة الخانكة 6 يوليو، كما جرى تخصيص يوم الأربعا والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإجراءات لتلقي طلبات التظلمات موحدة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ بدفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه لكل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ليتم بعدها تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية 2021، والذى يبدأ استقبال الطلاب الأحد من الأسبوع المقبل، حتى الخميس من الأسبوع بعد المقبل، عدا يومي السبت والجمعة خلال الأسبوعين، وذلك بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.