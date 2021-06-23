ضبط (1504) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة





ضبط (3،6 طن "جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (2،1 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتصنيع وتعبئة اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



ضبط (11 طن "خرشوف") معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وغير مسجلة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



ضبط (10 طن "ملح سياحات") غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إسخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخاله فى عملية تصنيع المخللات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (5،09 طن "أقماح محلية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على "حشرات وأتربة" معبأة داخل أجوله وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة كفر الشيخ).



ضبط (2،2 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة كفر الشيخ.



ضبط (3طن "دقيق فاخر") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخاله فى عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.



ضبط (26 طن "كسر بلاستيك - صبغة" بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستلزمات إنتاج – 100 لفة خرطوم بلاستيك – 250 قطعة"ماسورة بلاستيك"مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواسير البلاستيك بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (26380 قطعة "مستلزمات طبية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (20000 متر " أسلاك كهربائية") بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



ضبط (6،5 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل أجوله غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية غير صالحة للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1504) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-