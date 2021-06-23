محافظ بني سويف يخضع لقياس الحرارة بـ«كنترول التعليم الصناعي» (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، سير العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات «الكنترول» بالمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.



وتفقد المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به نحو 600 مُصحًحاُ وُمقدًري درجات معظمهم من أبناء المحافظة والباقى مغتربين من خارج بني سويف، مطمئنا منهم على سير منظومة العمل بالكنترول، والإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.





من جانبها أشارت وكيل الوزارة إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول،الذي يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 32 ألف طالبا وطالبة من 3 محافظات «أسوان، الأقصر، المنيا» وتشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف.





وأضاف «مصطفى يوسف» رئيس الكنترول، أنه تُجرى حاليا الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لإجابات الطلاب في المحافظات الثلاث،تمهيدا للبدء في أعمال التصحيح ورصد الدرجات مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية التى انطلقت في التاسع عشر من يونية الجاري وتُختتم في الأول من شهر يوليو المقبل.



في حين أعرب العاملون بالكنترول عن تقديرهم للمحافظ «د.محمدهاني غنيم» على هذه اللفتة الطبية وحرصه على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل بها وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بالشكل المنضبط والدقيق ودون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتيجة بعد اعتمادها من الوزارة.



شهدت الجولة حضور كلٍ من: سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى يوسف عبد الهادي رئيس الكنترول واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

