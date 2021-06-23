Advertisements

قرار حاسم من وزير النقل بشأن المتسببين في حادث قطاري الإسكندرية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
علق وزير النقل الفريق كامل الوزير، على حادث اصطدم جرار قطار بقطار آخر من الخلف في الإسكندرية، أمس.

وقال الوزير: «بالنسبة لحادث قطار الإسكندرية أمس فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث، كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلى حادثة تزهق أرواحًا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب».

وتابع: «وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، فلا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري».

جاء ذلك خلال توقيع عقد تحديث إشارات خط سكة حديد «نجع حمادي- الأقصر» بين االهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي الكوري الجنوبي، والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level) SIL4) أي معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم

أخبار تهمك

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ نصف ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

07:59 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى