قرار حاسم من وزير النقل بشأن المتسببين في حادث قطاري الإسكندرية

علق وزير النقل الفريق كامل الوزير، على حادث اصطدم جرار قطار بقطار آخر من الخلف في الإسكندرية، أمس.



وقال الوزير: «بالنسبة لحادث قطار الإسكندرية أمس فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث، كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلى حادثة تزهق أرواحًا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب».



وتابع: «وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، فلا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري».



جاء ذلك خلال توقيع عقد تحديث إشارات خط سكة حديد «نجع حمادي- الأقصر» بين االهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي الكوري الجنوبي، والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level) SIL4) أي معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم