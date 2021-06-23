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ضبط ٢٧ قضية أمن عام وقضية تزوير مستندات خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:16 م
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1129) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (1) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1129) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (1) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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