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"غفلتني يا بابا"..إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة إيمان العاصي عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل، وقامت برثائه برسالة مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إيمان العاصي صورة لوالدها الراحل، وعلقت عليها قائلة :"صباح الخير يا روح قلبي عدي اسبوع يا بابا، اسبوع وكنت متخيله إنك بعده هترجع معايا البيت غفلتني يا بابا".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الدرامية مسلسل "الدايرة" وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.

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