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ضبط عناصر تشكيل عصابى بالوادى الجديد تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد قيام (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بخط أعمدة الضغط المتوسط الممتدة من محطة توزيع الكهرباء بمدينة باريس وتخزينها بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة باريس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بتحميل سيارة نقل بعدد (12) جوال بداخلهم كابلات وأسلاك ألومنيوم مجدول خاصة بأعمدة كهرباء الضغط المتوسط وزنت (1.5طن) تقريبًا بإخفائها بين حمولة السيارة لنقلها لمحافظة أسيوط، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الضغط المتوسط لبيعها وتوصيلها لأحد المتهمين بمحافظة أسيوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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