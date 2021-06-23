محافظ القليوبية يتفقد 4 مستشفيات بالمحافظة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة ورصف الطرق وتوسعة الطريق الدائرى، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال، للانتهاء من تلك المشروعات فى أقرب وقت ممكن لتدخل الخدمة لتساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.



وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفي حميات بنها، حيث تم الانتهاء من تطوير المبنى الرئيسى بالكامل وتركيب شبكة وتانك الأكسجين وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحى وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المبانى بالكامل بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه.



واستمع المحافظ، خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الامكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى أصبحت تقدم الخدمة الصحية لأهالى القليوبية بكامل طاقتها، كما كلف المحافظ مدير المستشفى والقائمين على أعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال المتبقية لتسليم المستشفى بالكامل وانتظام العمل في جميع التخصصات.



وتابع المحافظ، سير العمل بمستشفى بنها التعليمى حيث تابع المحافظ أعمال الفرش الطبى للمبنى الجديد، مشيرا إلى أنه تم تشغيل جراحات الأورام وقسطرة القلب وإجراء عمليات قوائم الانتظار، وأكد المحافظ على فخره وإعزازه بوجود هذا الصرح على أرض محافظة القليوبية كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.



ثم تابع "الهجان"، جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرة 205 سرير.



وقال المحافظ، إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات المستشفي للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 87%، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.



كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، مشيرًا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة، وشدد على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.



كما تفقد المحافظ، أعمال رصف طريق عزبة الأهالي بمدينة القناطر الخيرية "القناطر الخيرية – الباجور"، بطول 2.5 كيلو متر، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف بالمساحة التي تقع بنطاق المحافظة وتنفذ أعمال الرصف الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة الطرق الداخلية حيث يبلغ طول الطريق بالكامل 35 كيلو متر بتكلفة 100 مليون جنيه.



وتابع محافظ القليوبية، جولته بمتابعة أعمال رصف مدخل مدينة قها القبلي عند مصنع الأغذية، حيث تم رصف الطريق بطول 2 كيلو بتكلفة 40 مليون جنيه واشتملت أعمال التطوير على رفع جميع تراكمات الرتش والأتربة التي كانت موجودة بالمنطقة وتم توسعة الطريق بعرض 8 متر وإنشاء بلدورات وجزيرة وسطي بالإضافة إلى أعمدة إنارة جديدة وتشجير ودهان المنطقة بالكامل حيث كلف المحافظ باستكمال أعمال التطوير خلال الأسبوع الجاري.



واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بحى غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أى معوقات فى الحال، حتى لا تتسبب فى أى تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

