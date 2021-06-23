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رئيس الوزراء يستعرض باجتماع الحكومة نتائج عدد من الأنشطة فى الملف الخارجى

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى عدد من الأنشطة التى شهدها الأسبوع الماضى بالملف الخارجي، بما يعكس الثقل الإقليمي والعالمي للدولة المصرية.

واستعرض رئيس الوزراء، نتائج زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وشملت مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت مناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، فضلًا عن تبادل الرؤي حول القضايا المختلفة والتحديات المشتركة، ثم مباحثات موسعة في مقر الحكومة، تناولت سبل تفعيل التعاون مع اليونان خاصة في ملف الطاقة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، واللقاء المثمر الذي شهده مقر الحكومة، وتم خلاله استعراض جوانب التعاون الجاري بين مصر والولايات المتحدة في ملفات البيئة وتغير المناخ، لا سيما في ضوء عرض مصر استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية في 2022، مع إشادة المسؤول الأمريكي بالجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتعزيز قضايا تغير المناخ، سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى الدولي.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي كذلك نتائج استضافة وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، برئاسة محمد بودرا، رئيس المنظمة، الذي شكر خلال اللقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة المقر الجديد للمنظمة الأفريقية، والدعم المتواصل لجهودها، إلى جانب إعلان رئيس الوزراء ترحيبه بأن يكون النموذج المصري في التنمية العمرانية محلًا لنقاش موسع في النسخة الثانية من مؤتمر "المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، في ضوء النهضة التي تحققت على الصعيد الحضري والتنموي لاسيما فيما يخص الطفرة العمرانية والبنية التحتية.

وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة نتائج اللقاء الثاني الذي جمعه أمس برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في إطار حرص الحكومة على التواصل والتفاعل مع نواب البرلمان والذي كان موضع إشادة من رؤساء اللجان خلال لقاء الأمس، لافتأً إلى أن اللقاء شهد التنسيق بين الحكومة والبرلمان فيما يخص عدد من الملفات في الجانب التشريعي، وكذلك دعم جهود الحكومة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات.

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