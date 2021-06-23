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أحمد أبو الغيط لوزير الدولة الألماني: من دون عملية سياسية سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، "نيلز آنن" وزير الدولة بالخارجية الألمانية، وذلك بمقر إقامته في برلين حيث يُشارك أبو الغيط في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يُعقد اليوم 23 الجاري.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة القضية الفلسطينية، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة، مُضيفاً أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية، ويحظى بدعمٍ من المجتمع الدولي، ستنفجر الأمور مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد للمسئول الألماني أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في هذه المرحلة، وأن المطلوب هو تنشيط الرباعية الدولية بعد توسيعها لكي يتحرك المسار السياسي للتسوية، مُشدداً على أن البديل عن ذلك هو تصاعد العنف من جديد خاصة في ضوء التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة. 

وأشار المصدر إلى أن اللقاء مع وزير الدولة الألماني تطرق إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وأن أبو الغيط وجه الشكر لألمانيا على رعايتها لمؤتمر برلين الذي أطلق مسار التسوية الليبية، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الاتفاق على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وانسحاب كافة القوات والمقاتلين كخطوة أولى نحو استقرار هذا البلد، وباعتبار ذلك أحد المبادئ الرئيسية التي خرجت عن النسخة الأولى من مؤتمر برلين قبل عامٍ ونصف.

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