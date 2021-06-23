برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب إدراج الأمراض المناعية

تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن إدراج الأمراض المناعية، وخاصة مرض كرونز في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



وأوضح"أبو العلا" في طلب الإحاطة، انتشرت مؤخرًا عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن خلل مناعي.



واستكمل: أن هذين المرضين من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين.



وطالب "عضو مجلس النواب" وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا، في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.