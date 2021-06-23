الأهلي يستعد لتجديد عقد نجمي الفريق

يستعد مسئولو الأهلي لتجديد عقد عمرو السولية وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الأيام القادمة.





وحصل مسئولو الفريق الأحمر على موافقة مبدئية من الثنائي بشأن تجديد عقديهما، بعد أن طلب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة تقديرهما جيدا.





ومن المفترض أن يتم الإعلان عن تجديد عقد الثنائي خلال الأيام القادمة وتحديدا بعد مباراة الترجي، بعد أن أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات الاتفاق على كافة التفاصيل مع السولية ومعلول.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.