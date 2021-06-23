Advertisements

أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة بنين الإسكندرية بسموحة، والتي تضم طلاب معاهد، بنين الإسكندرية، والعلوم الإسلامية، وبنين محمد رجب، وبنين أبوالعزائم، وبنين الصادق الأمين؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

ورافقهما إبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإداري، والدكتور منير حسني من إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد، والأستاذ عبدالحميد أحمد موجه عام الرياضيات، ومحمود خطاب سكرتير المنطقة.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم المستمر للجان، وقياس درجة الحرارة للجميع، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

كان قد أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحانهم في مادة القرآن الكريم.
أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية
أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية
أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية
أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية
أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية
أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي من إمتحانات الثانوية

أخبار تهمك

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ أقل من ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

قرار حاسم من وزير النقل بشأن المتسببين في حادث قطاري الإسكندرية

منذ نصف ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

07:59 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى