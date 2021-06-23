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سكرتير عام شعبة الذهب: الوقت الحالي الأنسب للشراء

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية هادئة بالنسبة للشعر الماضي، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب لمن يريد اقتناء وشراء الذهب للاستثمار أو الشبكة للزواج.

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يسعد صباحكم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عالميًا وصل لـ 1782 دولار للوقية، موضحًا أن السوق المصري مفتوح على الخارج، وسعر الذهب محليًا وصل لـ 770 جنيه لـ عيار 21، و660 لـ عيار 18، و880 لـ عيار 24، و6160 جنيه للجنيه الذهب.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب قابل للزيادة مرة أخرى، بسبب زيادة سعر الوقية والذي يترتب عليه ارتفاع الأسعار محليًا.

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