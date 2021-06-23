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لحضور سما المصري من محبسها .. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضدها بتهمة السب والقذف
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:38 م
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لجلسة 30 يونيو الجاري لحضور سما المصري من محبسها.
وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد إلي جلسة 15 أغسطس المقبل، وذلك بعدما قضت المحكمة ببراءة سما المصري، في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها عبر "واتس آب".
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