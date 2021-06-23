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منة فضالي لجمهورها:"لا تستهين بإمرأة تعرف متى تكون في قمة أنوثتها"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة عدة صور جديدة لها، وعلقت عليها قائله"لا تستهين بامرأه تعرف متي تكون في قمه أنوثتها ومتي تكون اصلب من الرجل".

وظهرت منة فب الصور وهي مُرتدية فستان يجمع بين اللون الأسود والأبيض، وبدت بتسريحه الشعر الويفي، والمكياج الهادئ.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في السباق الرمضاني، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، محمد جمعة، إدوارد، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامي.

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