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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 879 إلى 881 جنيه

أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 806 إلى 808 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 769 إلى 771 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 659 إلى 661 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 513 إلى 514 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 439 إلى 441 جنيه

أسعار الاونصة تسجل 27,332 إلى 27,404 جنيه

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,152 إلى 6,168 جنيه

أسعار الكيلو تسجل 878,857 إلى 881,143 جنيه

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