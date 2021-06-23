الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن دي يونغ سيضطر للغياب عن مباريات بطولة أوروبا عقب تعرضه لإصابة بالركبة في تدريب أمس الثلاثاء.





وأصيب لوك دي يونغ (30 عاماً)، الذي شارك بديلاً في مباراتين ببطولة أوروبا، خلال التحام مع زميله كودي جاكبو في تدريبات هولندا، عقب يوم من الفوز على مقدونيا الشمالية في آخر مبارياتها بدور المجموعات.





وذكر الاتحاد الهولندي في بيان اليوم الأربعاء: "مهاجم إشبيلية الذي خاض 38 مباراة دولية أصيب في الرباط الداخلي للركبة، ونتيجة لذلك لن يتمكن من اللعب مجدداً في بطولة أوروبا".





ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" باستبدال لاعبين في هذه المرحلة من البطولة، باستثناء حراس المرمى المصابين لتتقلص تشكيلة هولندا إلى 24 لاعباً، قبل خوض دور الـ16 في بودابست يوم الأحد.





وستلعب هولندا ضد أحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث وستتحدد هويتها اليوم الأربعاء.



