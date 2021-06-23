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الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن دي يونغ سيضطر للغياب عن مباريات بطولة أوروبا عقب تعرضه لإصابة بالركبة في تدريب أمس الثلاثاء.

وأصيب لوك دي يونغ (30 عاماً)، الذي شارك بديلاً في مباراتين ببطولة أوروبا، خلال التحام مع زميله كودي جاكبو في تدريبات هولندا، عقب يوم من الفوز على مقدونيا الشمالية في آخر مبارياتها بدور المجموعات.

وذكر الاتحاد الهولندي في بيان اليوم الأربعاء: "مهاجم إشبيلية الذي خاض 38 مباراة دولية أصيب في الرباط الداخلي للركبة، ونتيجة لذلك لن يتمكن من اللعب مجدداً في بطولة أوروبا".

ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" باستبدال لاعبين في هذه المرحلة من البطولة، باستثناء حراس المرمى المصابين لتتقلص تشكيلة هولندا إلى 24 لاعباً، قبل خوض دور الـ16 في بودابست يوم الأحد.

وستلعب هولندا ضد أحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث وستتحدد هويتها اليوم الأربعاء. 

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