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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-6-2021 في الأسواق

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-6-2021 في الأسواق 

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم الخميس بين 30 إلى 32 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر الفرخة البلدي إلى 60 جنيهًا.

سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 46.50 جنية

سعر كرتونة بيض أبيض 40.00 جنية

سعر كرتونة بيض أحمر 44.00 جنية

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