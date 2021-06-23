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ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحله الثالثه الممول من التعاون الإيطالي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأضافت فؤاد ان الاعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها اشكالها النباتية والحيوانية بالاضافة الى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها.

وأكدت وزيرة البيئة ان اعمال الرصد تعمل على تفعيل نظم الإدارة البيئية من خلال وضع أنظمة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز بناء قدرات السكان المحليين لدعم التنمية المستدامة للمنطقة بالتعاون مع الباحثين بالمحميات وجامعة الفيوم والشباب والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة بمجالات البيئية والمتطوعين.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم تدريب الشباب على اساليب الرصد والمتابعة واستخراج النتائج وتحليلها بما يساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية فى مجالات الرصد البيئى للموارد الطبيعية مثلما قامت الوزارة ايضا من خلال المشروع بتدريب الشباب على استخراج وصيانة وترميم الحفريات بمتحف وادى الحيتان بالتعاون مع كليات العلوم بالجامعات المصرية وهو ما سيتم استكماله خلال الفترة القادمة ايضا.

كما اشارت وزيرة البيئة عن قيام الوزارة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي خلال الفترة المقبلة باستكمال اعمال التطوير ومتابعة اعمال دعم المجتمع المحلى فى محميات الفيوم ووسيوة ووادى الجمال من خلال تنفيذ العديد من برامج الطموحة لتنمية تلك المناطق ومهارات مجتمعها المحلى العاملين بالسياحة البيئية للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية فى اعمالهم اليدوية واساليب الترويج لها وللمحميات مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة اعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية فى اعمال الرصد البيئى وحماية تلك المناطق وما بها من ثروات طبيعية وحفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة.
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم
ياسمين فؤاد : اعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم

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