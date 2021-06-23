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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-6-2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-6-2021  

أسمنت المسلح يسجل 810 جنيهات.

أسمنت النصر يسجل 785 جنيها.

لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 790 جنيها.

أسمنت سيناء يسجل 770 جنيها.

أسمنت السويس يسجل 808 جنيهات.

أسمنت حلوان يسجل نحو 825 جنيها.

أسمنت السويدي يسجل 815 جنيها.

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