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"خضر": البرلمان العربي يعد أكثر المؤسسات السباقة لحل كافة مشاكل الدول العربية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أكدت النائبة شادية خضر، ممثلة الدولة المصرية بالبرلمان العربي، أن البرلمان يعد أكثر المؤسسات السباقة لحل كافة مشاكل الدول العربية بشكل عام و القضية الفلسطينية و أزمة سد النهضة بشكل خاص .

 

وتابعت "خضر" خلال كلمتها باجتماع اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي، على أن نجاح البرلمان العربي لم تلمسه الحكومات فحسب بل لمسته الشعوب العربية حيث أن تضامن البرلمان العربي مع قضاياهم كانت أكثر من برلمانات حكومات الدول .

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